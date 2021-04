Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl in Kleingartenanlage

Mainz (ots)

Donnerstag, 08.04.2021, 18:30 Uhr bis Freitag, 09.04.2021, 10:15 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in mehrere Gartenparzellen am Karcherwerg eingebrochen. Türen und Fenster wurden gewaltsam aufhebelt und diverses Werkzeug entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

