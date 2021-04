Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Lerchenberg - Verkehrsunfall durch Alkoholeinfluss

Mainz-Lerchenberg (ots)

Samstag, 10.04.2021, 04:42 Uhr

Im Bereich des Smetanaweges in Mainz, kommt es am frühen Samstagmorgen gegen 04:42 Uhr, zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Ein 22-Jähriger aus Mainz verliert beim Einbiegen in den Smetanaweg die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einem, am Straßenrand geparkten PKW. Der junge Mann verlässt anschließend sein Auto und begutachtet minutenlang den von ihm verursachten Schaden. Durch einen Anwohner wird der Vorfall über Notruf der Mainzer Polizei mitgeteilt. Die Polizeistreife vom Mainzer Lerchenberg trifft noch am Unfallort den 22-jährigen Fahrer an. Wie sich herausstellt ist dieser nicht unerheblich alkoholisiert und besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Anzeigen, ua. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Alkohol am Steuer und Fahrer ohne Fahrerlaubnis zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell