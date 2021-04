Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Pkw- Aufbruch

Aachen (ots)

Am Mittwochnachmittag (21.04.2021) gegen 14 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Mann die Scheibe eines Kleintransporters, der auf einem Parkplatz in der Peliserkerstraße stand, einschlug und offensichtlich Gegenstände daraus entwendete. Anschließend entfernte er sich in Richtung Europaplatz.

Dort stellten Polizisten den Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Navigationsgerät und Zigarettenpackungen, welche aus dem Kleintransporter stammten.

Die Überprüfung des 44-jährigen Tatverdächtigen ergab, dass er in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Delikte bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war und er keinen festen Wohnsitz hat. Zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens wurde er vorläufig festgenommen. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell