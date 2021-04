Polizei Aachen

POL-AC: Folgemeldung: Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall auf der Debyestraße - Zeugenaufruf der Polizei

Aachen (ots)

Wie gestern berichtet (siehe unsere beiden Meldungen vom 22.04.2021), kam es Donnerstagmorgen gegen 11.20 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei über mehrere Straßen der Aachener Innenstadt und der Außenringe in Richtung Gewerbebiet Eilendorf. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen fuhr der flüchtige Pkw- Fahrer mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit, missachtete Rotlicht zeigende Ampeln und lenkte mehrfach seinen Pkw in den Gegenverkehr. Seine Fahrt ging entlang folgender Straßen: Aus Richtung Autobahn kommend fuhr er in den Kreisverkehr Europaplatz ein, nahm die dritte Ausfahrt in die Joseph- von- Görres-Straße und bog dann links in die Stolberger Straße ab. Weiter ging es über die Breslauer Straße, dann rechts ab auf den Berliner Ring und weiter über den Madrider Ring und in die Neuenhofstraße hinein. Abschließend bog er nach rechts in die Debyestraße ein, wo es auf Höhe des Polizeipräsidiums zum Unfall kam.

Der 31- Jährige war mit einem schwarzen VW Golf mit Aachener Kennzeichen unterwegs.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun Personen, die Zeugen dieser Fahrt wurden - die gegebenenfalls selber durch das Fahrverhalten des Flüchtigen behindert oder gar gefährdet wurden oder auch weitere Gefahrensituationen in diesem Zusammenhang beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 bei der Polizei zu melden. (pw)

