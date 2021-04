Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen: Unbekannter Täter raubt hochwertige Armbanduhr

Aachen (ots)

Gestern Abend (22.04.2021) gegen 18.40 Uhr verwickelte ein unbekannter Täter einen Passanten im Bereich der Friedrichstraße in ein Gespräch, genau in dem Moment, als dieser an der Beifahrerseite in sein Auto einsteigen wollte. Im Gespräch schubste der Täter den Geschädigten plötzlich in das Fahrzeug, riss ihm dabei seine hochwertige Uhr vom Handgelenk und floh anschließend mit seiner Beute in Richtung Steffensplatz. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Der Tatverdächtige wird beschrieben als männlich, ca. 170 cm groß, unter 20 Jahre. Er war dunkel gekleidet. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (fp)

