Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Nachbarn vertreiben Einbrecher - zwei Männer flüchten mit Auto

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstag gegen 19.45 Uhr sind zwei Männer in Dülken auf der Brabanter Straße in ein Reihenhaus eingebrochen. Sie brachen die rückwärtige Terrassentür auf und durchwühlten im Haus diverse Schränke und Schubladen. Nachdem die aufmerksamen Nachbarn, die wussten dass niemand zu Hause war, Geräusche aus dem Haus hörten, schauten diese dort nach dem Rechten. Die beiden Einbrecher flüchteten daraufhin aus dem Haus und fuhren mit einem blauen Auto in Richtung Süchteln weg. Sie waren beide etwa 1,70 Meter groß, hatten dunkle Haare und trugen beide Jeanshosen. Über den Umfang der möglichen Beute ist derzeit nichts bekannt. Beobachtungen zu einem verdächtigen blauen Auto oder den beiden Männern nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (772)

