POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Rollerfahrer verletzt sich bei Sturz leicht

Ein Rollerfahrer hat sich bei einem Sturz am Mittwoch, 16.06.2021, auf der Gemeindestraße zwischen Berghaus und Ühlingen leicht verletzt. Kurz vor 13:00 Uhr war der 74-jährige mit seinem Elektroroller auf das Bankett geraten und in einer angrenzenden Wiese zu Fall gekommen. Er verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Roller dürfte den Sturz unbeschädigt überstanden haben.

