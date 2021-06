Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gerangel auf dem Lkw-Parkplatz am Grenzübergang

Freiburg (ots)

Zu einem Gerangel zwischen zwei Männern kam es am Mittwochnachmittag, 16.06.2021, auf dem Lkw-Parkplatz am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Gegen 16:30 Uhr war ein 44 Jahre alter Lkw-Fahrer vom Zoll wegen nicht stimmiger Papiere zurückgewiesen worden. Ein dortiger 54-jähriger Mitarbeiter wollte den Lkw vom Platz weisen. Hierüber kam es zunächst zum verbalen Disput, der in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Hinzueilende Zollbeamte trennten die beiden. Die Kontrahenten erlitten leichte Blessuren. Eine Sonnenbrille ging zu Bruch.

