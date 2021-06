Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Autofahrerin kommt von Straße ab -vorsorglich ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 16.06.2021, gegen 14:40 Uhr, ist eine Autofahrerin auf der B 518 bei Hasel von der Straße abgekommen. Die 85-jährige Frau will plötzlich Kreislaufprobleme bekommen haben, so dass sie eingangs einer Kurve nach links geriet. Ihr Wagen fuhr an einer Böschung entlang, bevor er frontal ins Erdreich prallte. Andere wurden nicht gefährdet. Die Frau kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Wehr im Einsatz. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 2000 Euro.

