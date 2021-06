Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlicher Fahrraddieb lässt "altes" Fahrrad zurück

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb hat am Mittwochmittag, 16.06.2021, in Lörrach-Haagen ein "altes" Fahrrad zurückgelassen und ein "neues" gestohlen. Gegen 16:30 Uhr hatte der Unbekannte die offene Garage eines Hauses in der Markgrafenstraße betreten und daraus ein Mountainbike gestohlen. Der Hauseigentümer hatte noch aus dem Keller beobachtet, wie jemand mit einem Fahrrad auf den Hof gefahren war. Er erkannte schlanke Beine. Als er nachsah, lehnte ein schwarzes Herrenrad mit Korb an der Hauswand. Später bemerkte er dann, dass sein Mountainbike aus der Garage fehlte. Offenbar hatte sich der mutmaßliche Dieb eines neuen Fahrrades bedient.

