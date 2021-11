Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 10:30 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Sonntag gegen 16:54 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer den Fuß- und Radweg entlang der Oberbettringer Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd. Er blieb an einer Mauer hängen und kam hierdurch zu Fall. Der Fahrer trug keinen Helm und schlug so mit dem ungeschützten Kopf auf den Bordstein. Er wurde schwerverletzt ins Klinikum verbracht.

Unterschneidheim: Brand von Altkleidercontainern

Am Montag, 01.11.2021 gegen 07:00 Uhr wurde ein brennender Altkleidercontainer auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Nordhäuser Straße gemeldet. Vor Ort konnten zwei brennende Altkleidercontainer festgestellt und durch die Feuerwehr gelöscht werden. Diese war mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden lässt sich aufgrund des unbekannten Inhalts der Container nicht benennen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell