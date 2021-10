Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Waiblingen: Brandstiftung am historischen Mauergang

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Samstag, um 17:14 Uhr, dass am historischen Mauergang in Waiblingen eine an der Mauer befestigte Plastiktafel brennen würde. Aufgrund des nur sehr kleinen Feuers war eine Löschung durch die Feuerwehr nicht von Nöten. Das kleine Feuer konnte mittels Wasserflasche durch die Polizeistreife gelöscht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Remshalden: Brand ohne strafbare Handlungen

Am Sonntag, um 02:30 Uhr, kommt es zu einem lauten Knall in der Beutelsbacher Straße in Remshalden-Grunbach. Durch einen Anwohner können mehrere brennende Mülltonnen festgestellt werden, die von ihm mit Hilfe eines Gartenschlauchs gelöscht werden können. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Eine Brandstiftung kann derzeit ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR.

