POL-UL: (GP)(HDH)(UL) Region - Diebe im Haus

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in der Region unterwegs.

(GP) In Geislingen drangen Unbekannte über das Wochenende in eine Schule an der Anton-Ilg-Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume dahinter. Ob ihnen Beute in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. In der Mozartstraße in Geislingen stieg am Montag ein Unbekannter durch ein Toilettenfenster in ein Haus. Das Fenster war nicht verschlossen, was es dem Unbekannten einfach machte. Er fand in der Wohnung Geld, das er mitnahm. Am frühen Montag entdeckten die Bewohner eines Hauses an der Beckhstraße in Göppingen, dass auch bei ihnen Einbrecher waren. Die waren wohl durch die Gärten an das Haus geschlichen. Der Versuch der Unbekannten, eine Terrassentür aufzuhebeln, scheiterte aber.

(HDH) In der Härtsfeldstraße in Heidenheim drang am Sonntagnachmittag ein Unbekannter in ein Haus ein. Er durchsuchte eine Wohnung, fand aber offenbar keine Wertsachen. So blieb er ohne Beute.

(UL) Bei Erbach-Ringingen machten sich Diebe über das Wochenende an einem Container zu schaffen. Der Container steht auf dem Gelände eines Sandwerks im Gewann Sandhalde. Den Dieben fiel aus dem Container Werkzeug im Wert von wenigen Euro in die Hände.

In allen Fällen ermittelt die Polizei und sucht die Einbrecher. Sie rät, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

