Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210212.2 Itzehoe: Zeugen nach Einbruch gesucht

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen. Der Täter erbeutete unter anderem eine hochwertige Handtasche, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 14.15 Uhr bis 18.15 Uhr suchte ein Unbekannter die Friedrich-Ebert-Straße auf und begab sich vermutlich über den Haupteingang in ein Mehrfamilienhaus. Hier hebelte er die Tür einer Wohnung in der ersten Etage auf und stahl aus dem Inneren eine hochwertige Handtasche von Gucci und Bargeld. Mitsamt seiner Beute verließ der Einbrecher das Objekt wieder, Bewohner des Hauses bemerkten ihn nicht.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbrecher geben können, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell