POL-IZ: 210211.5 Itzehoe: Aufregung am Landgericht

Itzehoe (ots)

Ein wenig unruhig begann der Tag heute morgen am Landgericht in Itzehoe. Ein Unbekannter hatte in der Nacht per Email eine Bombendrohung an die Geschäftsstelle des Gerichts gesandt. Nachdem diese heute morgen die Polizei erreichte, wurden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getätigt. 6 Polizeibeamte und zwei Sprengstoffsuchhundeführer suchten das Gebäude und die Umgebung nach verdächtigen Gegenständen ab. Zusammen mit den Justizwachtmeistern wurden erhöhte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Es wurden jedoch keine entsprechenden Wahrnehmungen gemacht. Nach gut 2 Stunden war der Spuk vorbei. Der Betrieb des Gerichtes wurde nicht unterbrochen.

