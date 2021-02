Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210211.3 Itzehoe: Portemonnaie-Diebstahl aus Jackentasche

Itzehoe (ots)

Am Mittwochvormittag nutzte ein Dieb die Unachtsamkeit eines Mannes beim Einkaufen und entwendete seine Geldbörse aus der Jackentasche.

Gegen 10.30 Uhr suchte der Geschädigte den EDEKA-Markt in der Straße Rotenbrook auf und bezahlte dort seine Ware an der Kasse. Nachdem er anschließend am Lottostand seinen Lottoschein abgegeben und seinen Einkauf in sein Auto eingeladen hatte, suchte er den benachbarten ALDI-Markt auf.

An der dortigen Kasse bemerkte der 82-Jährige aus Itzehoe den Diebstahl seiner Geldbörse aus seiner Jackentasche.

Der Schaden wird auf rund 113 Euro beziffert.

Eine Absuche nach dem Portemonnaie in den Verbrauchermärkten verlief negativ.

Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 entgegen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell