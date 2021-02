Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210211.1 Brickeln: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Brickeln (ots)

Dienstagnachmittag ist es in Brickeln zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Bei einem Ausweichmanöver landete der Geschädigte auf dem Seitenstreifen, der Unfallverursacher entfernte sich. Nach ihm sucht die Polizei nun.

Kurz vor 17.00 Uhr war ein 22-Jähriger in einem Seat auf der Straße Papenknüll in Richtung Burg unterwegs. In einer S-Kurve kam ihm ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Der Dithmarscher musste ausweichen, weil der Entgegenkommende nicht am rechten Fahrbahnrand fuhr. Auf dem Grünstreifen geriet er aufgrund von Winterglätte ins Schleudern, prallte gegen einen unbekannten Gegenstand und kam schließlich zum Stehen. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg unbeirrt fort, Hinweise zu dem Fahrer oder seinem Fahrzeug gibt es nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 799880 melden.

An dem Fahrzeug des jungen Mannes entstand ein Schaden in Höhe von etwa tausend Euro, der 22-Jährige erlitt einen Schock.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell