Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210210.4 Heide: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Heide (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Heide je einen Außenspiegel von insgesamt drei Fahrzeugen zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können.

Die drei Autos, ein Skoda, ein Nissan und ein Audi, standen über Nacht in der Weddingstedter Straße. In dieser Zeit beschädigten Täter aus nicht ersichtlichem Grund drei Spiegel der Wagen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehr als dreihundert Euro belaufen, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Sie sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell