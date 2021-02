Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210211.2 Hohenfelde: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Hohenfelde (ots)

Am Mittwoch, 10.02.2021, ist es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Niederreihe (L 112) / Niederreihe (L 116) außerorts von Hohenfelde gekommen. Die Fahrzeugführerin übersah beim Abbiegevorgang einen Fahrzeugführer. Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Gegen 13.45 Uhr befuhr die Autofahrerin mit ihrem PKW die Autobahnabfahrt von der Autobahn 23 kommend in Richtung Niederreihe (L 112). In Höhe der Kreuzung Niederreihe (L 112) / Niederreihe (116) bog die 54-Jährige aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit ihrem BMW links in die vorfahrtberechtigte Niederreihe (L 112) ab und übersah dabei den 20-jährigen Dithmarscher, der mit seinem Opel die Niederreihe (L 112) aus Steinburg kommend in Richtung Hohenfelde befuhr.

Beide Autofahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Abschleppunternehmen bargen die Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell