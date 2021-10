Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Betrug durch Wechselfallenschwindel

Am Samstagnachmittag wurde der Besitzer eines Shishaladens in der Bahnhofstraße in Aalen Opfer eines Betruges. Zwei bislang unbekannte Männer betraten gegen 17:00 Uhr die Örtlichkeit und wollten einen 100 Euro Schein in kleinere Geldscheine wechseln. Als der Inhaber des Ladens das Geld wechselte, kaufte einer der bislang unbekannten Täter zur Ablenkung Gegenstände für einen geringen Geldbetrag. Im Rahmen dieses Kaufvorgangs nahm der Täter dann den 100 Euro Schein, sowie das gewechselte Geld an sich und verließ nach Abschluss des Kaufvorgangs den Laden. Kurze Zeit später erfolgte die gleiche Betrugsmasche in einem zweiten Einkaufsladen. Aufgrund der beiden Betrugsfälle, sind weitere Taten der beiden Männer nicht auszuschließen.

Zur Täterbeschreibung:

Person 1:

Männlich im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren, arabisches oder türkisches Erscheinungsbild, etwa 175cm groß. Der Mann trug eine schwarze Jacke mit grauer Jogginghose, hatte kurze schwarze Haare, eine stämmige Statur und einen Vollbart.

Person 2:

Männlich im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren, arabisches oder türkisches Erscheinungsbild, etwa 175cm groß und schlanker als der erste Täter.

Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen oder weitere Ladeninhaber, welche Opfer der gleichen Betrugsmasche wurden, unter der Telefonnummer 07361 5240, melden.

Aalen: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Carl-Zeiss-Straße in Aalen kam es am Samstag gegen 20:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte auf nicht bekannte Weise einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Mercedes-Benz CLK. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361 5240, entgegen.

Aalen: Unfall aufgrund zu hoher Geschwindigkeit

Am Samstag, um 17:52 Uhr, kam es auf der B19 zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Ein 22-jähriger Fahrer eines mit drei Personen besetzten schwarzen BMW befuhr die B19 aus Aalen kommend mit überhöhter Geschwindigkeit. Dadurch brach das Heck aus und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw Fiat. Sowohl der 22-jährige BMW Fahrer, als auch die 22 und 43 Jahre alten Mitfahrer, sowie die beiden Insassen des Fiat blieben unverletzt. Durch die Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Aufhausen: Unfallflucht nach alleinbeteiligtem Unfall mit Totalschaden

Am Samstag, um 09:44 Uhr, befährt ein 23-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes Benz AMG, gemeinsam mit einem bislang unbekannten Beifahrer, die Kreisstraße 3298 von Aufhausen kommend in Richtung Untergriffingen. Kurz nach der Bahnunterführung bei Aufhausen, verliert der 23-Jährige bei gerader Fahrbahn die Kontrolle, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen mehrere Bäume und Büsche. Durch den Aufprall wurden alle Airbags im PKW ausgelöst. Beim Eintreffen der Polizeikräfte wurde ein 55-jähriger Mann angetroffen, der angab, der Fahrer gewesen zu sein. Aufgrund der vorliegenden Spurenlage konnte der 55-jährige jedoch als Fahrer ausgeschlossen werden. Im weiteren Verlauf konnte sein 23-jähriger Sohn als Fahrer ermittelt werden. Erkenntnisse zu dessen Mitfahrer liegen derzeit nicht vor. Am Mercedes entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Waldhausen: Wohnungseinbruch - Küchenfenster aufgebrochen

Zwischen Freitagmorgen und Samstagnacht brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Herrenbrunnen ein. Es wurde Schmuck im Gesamtwert von ca. 1.500 EUR entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171 3580, zu wenden.

