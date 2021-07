Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Aufgrund Vollbremsung zwei Fahrzeuge von der Autobahn abgekommen

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Freitag, 09.07.2021, gegen 23.20 Uhr, die Autobahn A 5 in südlicher Richtung. In Höhe der Anschlussstelle Efringen-Kirchen wollte er mit etwa 180 Stundenkilometer zwei Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen überholen. Einer der beiden Fahrzeuge soll dann den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt haben. In Erwartung, dass der Fahrzeugführer auch überholen wollte, leitete der Pkw-Fahrer eine Vollbremsung ein. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer, welcher auch den linken Fahrstreifen befuhr, leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein. Um ein Auffahren auf den vorausfahrenden Pkw zu vermeiden, unternahm der nachfolgende Pkw-Fahrer den Versuch nach rechts auszuweichen. Hierbei kollidierte er mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw. Beide Fahrzeugführer verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, kamen von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Kran geborgen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 70.000 Euro. Die Beifahrerin des nachfolgenden Pkw sowie der Fahrer des auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr leistete technische Hilfe bei der Bergung der Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell