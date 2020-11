Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizeibekannter Täter festgenommen - Untersuchungshaft angeordnet

UnnaUnna (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (25.11.2020) einen 53-Jährigen ohne festen Wohnsitz festgenommen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, gegen 14.30 Uhr zwei Ladendiebstähle in einem Modegeschäft und in einem Kaufhaus in der Massener Straße in Unna begangen und dabei Kleidungsstücke entwendet zu haben. Der Beschuldigte ist bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten und in der Vergangenheit mehrfach verurteilt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 53-Jährige am Donnerstag (26.11.2020) einer Haftrichterin am Amtsgericht Unna vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.

