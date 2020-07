Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alte Dame mit "Enkeltrick" betrogen

Gangelt (ots)

Eine 94-jährige Frau aus Gangelt wurde am Dienstag, 7. Juli, Opfer eines sogenannten "Enkeltricks". Ein Mann meldete sich telefonisch bei ihr und sprach sie mit "Oma" an. Da die Stimme der ihres Enkelsohns glich, ging die alte Dame davon aus, dass es sich bei dem Anrufer um diesen handeln würde. Dieser sagte, er sei in einer finanziellen Notlage und würde Geld benötigen. Die Seniorin wollte ihrem Enkel helfen und hob einen größeren Geldbetrag von ihrem Bankkonto ab. Danach meldete sich der "Enkel" erneut bei ihr und sagte, da es ihm nicht gut gehen würde, würde eine Frau das Geld abholen kommen. Kurz darauf klingelte eine junge Frau an der Tür der Seniorin und nahm das Geld an sich. Sie war etwa 25 bis 30 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß und hatte schulterlange, dunkle Haare. Sie hatte eine normale Figur. Kurze Zeit später erhielt die alte Dame einen Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin eines Geldinstitutes ausgab und ihr sagte, dass eine Überweisung in Höhe des übergebenen Geldbetrages auf ihr Konto durchgeführt werden würde. Dies war jedoch natürlich nicht der Fall. Als die Gangelterin bemerkte, dass der Anrufer nicht ihr Enkelsohn war und sie offenbar um ihr Geld betrogen worden war, erstattete sie Anzeige.

Zeugen, die die beschriebene Geldbotin am 7. Juli an der Hanxler Straße gesehen haben oder beobachtet haben, ob sie mit einem Fahrzeug angereist ist, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

