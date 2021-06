Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Räuber überfallen Kiosk

Duisburg (ots)

Zwei Räuber haben am Montag (31. Mai) gegen 17:30 Uhr einen Kiosk auf der Kampstraße in der Nähe zur Tieckstraße überfallen. Die Männer schubsten den Inhaber und bedrohten ihn mit Messern. Mit Geld aus der Kasse flüchteten die Unbekannten in Richtung Kantstraße. Beide trugen schwarze Mund-Nasen-Schutzmasken und werden auf etwa 25 bis 35 Jahre und 1,80 Meter Größe geschätzt. Der Stabilere der beiden hat braune, kurze Haare und trug ein hellblaues T-Shirt. Der Schmalere hat blonde, kurze Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die die Männer vor oder nach der Tat gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

