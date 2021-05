Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Raser verursachen Unfall - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zeugen verständigten am Samstagabend (28. Mai, 20:50 Uhr) die Polizei, weil ein Audi und ein BMW mit hoher Geschwindigkeit über die Stepelsche Straße in Richtung Deichstraße fuhren. In einer Unterführung stießen beide Fahrzeuge seitlich gegeneinander - dann kam der Fahrer des BMW von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Baustellenschild. Anschließend rasten die beiden unbeiirt weiter. Das Verkehrskommissariat 21 der Duisburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

