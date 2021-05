Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn/Vierlinden: Sechs Verletzte bei zwei Unfällen

Duisburg (ots)

Sonntagabend (30. Mai) haben sich bei zwei Verkehrsunfällen im Duisburger Norden sechs Menschen verletzt. Drei von ihnen kamen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser.

In Fahrn stieß gegen 22 Uhr eine Toyota-Fahrerin (22) beim Linksabbiegen von der Weseler Straße in den Willy-Brandt-Ring mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Die Frau im Toyota sowie ihre Beifahrerin (22) verletzten sich und kamen mit Rettungswagen zur stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Der Mercedes-Fahrer (28) und sein Mitfahrer (22) verletzten sich ebenfalls, mussten zur medizinischen Versorgung aber nicht in eine Klinik. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Um 22:25 Uhr hat ein Rollerfahrer in Vierlinden beim Linksabbiegen von der Friedrich-Ebert-Straße in die Herzogstraße einen Radfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Während der 58-Jährige auf dem Piaggio-Roller mit leichten Blessuren davon kam, brachten Rettungssanitäter den Radfahrer (59) zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

