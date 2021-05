Polizei Duisburg

POL-DU: Mit Fachoberschulreife zur Polizei NRW: Bewerbungsstart am 1. Juni 2021 zur "Fachoberschule für Verwaltung und Rechtspflege mit Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst"

Duisburg (ots)

Vom 1. Juni bis zum 8. Oktober 2021 können sich Interessierte mit mittlerem Bildungsabschluss (Fachoberschulreife) oder mit der Berechtigung zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe bereits für den Polizeiberuf bewerben.

Unter der Bezeichnung "Next Level" startet der neue zweijährige Bildungsgang am 1. August 2022 unter anderem auch in Duisburg am Walther-Rathenau-Berufskolleg. Hierdurch wird jungen Menschen mit mittlerem Schulabschluss ermöglicht, sich über ein Berufskolleg für das Bachelorstudium zu qualifizieren, nach dessen erfolgreichem Abschluss die Dienstgrade "Polizeikommissarin" oder "Polizeikommissar" verliehen werden. Das Berufskolleg soll die zukünftigen Ordnungshüter durch eine fachspezifische Berufsschulbildung auf den Studiengang des Polizeivollzugsdienstes vorbereiten.

Alle Informationen zum Bewerbungs- und Einstellungsverfahren gibt es im Internet unter:

www.genau-mein-fall.de/nextlevel

oder bei den Personalwerbern des Polizeipräsidiums Duisburg, Susanne Herrmann (Tel.: 0203-280-1052) oder Michael Bach (Tel.: 0203-280-1051).

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell