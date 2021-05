Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Mutmaßlicher Brandstifter vorläufig festgenommen

Duisburg (ots)

Anwohner der König-Friedrich-Wilhelm-Straße riefen am Donnerstagabend (27. Mai, 20:45 Uhr) den Notruf wegen eines stark verrauchten Treppenhauses. Die Feuerwehr rettete sieben Personen - darunter auch Kinder - sechs von ihnen waren unverletzt. Ein 28-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses, der sich unter den Geretteten befand, gab spontan an, dass er Altpapier in seiner Wohnung angezündet hatte. Ein Rettungswagen brachte ihn mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Aussage des Duisburgers deckt sich mit den Erkenntnissen der Kriminalpolizei. Er wird wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Richter vorgeführt, sobald er aus dem Krankenhaus entlassen wird. Weil es Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen gab, entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe.

