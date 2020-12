Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: FUNDSACHE/ aufgefundenes Damenfahrrad zur Abholung bereit

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Bergmannstraße / Ecke Auetalstraße- dortige Parkbank. Zeit: Sonntag. 06.Dezember 2020, gegen 14.20 Uhr (Meldung an Polizei). An der genannten Parkbank wurde ein Damenfahrrad der Marke VATERLAND, Farbe blau silber, mit zuzätzl. Gepäckträger, vorgefunden und dem Polizeikommissarait Bad Gandersheim als Fundsache gemeldet. Das Fahrrad wurde in amtliche Verwahrung genommen. Der Eigentümer möge sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zwecks Übergabe melden. Sollte sich bis Montag, 14.Dezember 2020, kein Verfügungsberechtigter zu erkennen gegeben haben, wird die Angelegenheit weiter als Fundsache bearbeitet und dem Fundbüro der Gemeinde Kalefeld übergeben.

