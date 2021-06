Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Beim Linksabbiegen mit Harley kollidiert

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin (42) ist am Montagnachmittag (31. Mai, 17 Uhr) beim Linksabbiegen von der Sittardsberger Allee in die Bregenzer Straße mit einer entgegenkommenden Harley-Davidson zusammengestoßen. Der Motorradfahrer stürzte, verletzte sich und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute die Straße ab, weil Flüssigkeiten aus dem beschädigten Auto ausgetreten waren. Durch den Unfall und die Absperrmaßnahmen kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen.

