Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Verteiler Iggingen - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag gegen 13.20 Uhr ereignete sich auf der Brücke am B29-Verteiler Iggingen ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 56-jähriger Audi-Fahrer wollte in eine dort gelegene Zufahrt zu Gartengrundstücken einbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er verkehrsbedingt warten. Die Situation bemerkte eine 83-jährige Fahrerin eines VW Polo´s zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug eines 53-jährigen Fahrer´s eines Audi auf, welches wiederum auf den Anhänger des wartenden 56-jährigen Audi-Fahrers geschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Ellwangen - Unfall beim Abbiegevorgang

Am Freitag gegen 19.05 Uhr befuhr ein 64-jähriger Lenker eines BMW die Benedikt-Wagner-Straße und bog nach links in die Veit-Hirschmann-Straße ab. Hierbei missachtete er den Vorrang einer 19-jährigen VW-Lenkerin, worauf es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Gesamtsachschaden ca. 1.000 Euro.

Mutlangen - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am Freitag in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.20 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug während eines Ein- oder Ausparkvorganges auf dem Parkplatz eines Supermarktes einen Pkw Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171-358-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell