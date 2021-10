Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 10.000 Euro Schaden bei Brand in Mehrzweckhalle - Diebstahl aus PKW - Unfall

Aalen (ots)

Lorch: 10.000 Euro Schaden bei Brand in Mehrzweckhalle

Am Freitag zwischen 07.40 Uhr und 08:30 Uhr wurde von einer bislang unbekannten Person das Ceranfeld eines Elektroherdes im Küchenbereich einer Mehrzweckhalle in der Straße Auf dem Schäfersfeld eingeschaltet, obwohl auf diesem eine Fritteuse abgestellt war. Durch die Hitze entzündete sich etwas Fett und die Kabelisolation der Fritteuse, so dass es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam. Nach Auslösung des automatischen Brandalarms musste die Halle, in welcher gerade Sportunterricht stattfand, geräumt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Ruppertshofen: Diebstahl aus PKW

Zwischen Dienstag und Donnerstag drang ein bislang unbekannter Dieb in einen PKW ein, welcher im Lerchenweg abgestellt war. Im Fahrzeug wurden die Seitenfächer sowie das Handschuhfach durchsucht und daraus ein weiß-grau-schwarzer Geldbeutel mit diversen Papieren und etwa 3 Euro Bargeld entwendet. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Geldbeutels erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176/6562

Ellwangen: Aufgefahren

Auf der Autobahn 7, zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau kam es am heutigen Freitag gegen 11:40 Uhr zu einem Unfall bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Eine 21-jährige BMW-Lenkerin erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende 31-jährige VW-Lenker in stockendem Verkehr sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 21-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, so dass im Nachgang noch ein Rettungswagen angefordert wurde, welcher die junge Dame in ein Krankenhaus verbrachte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell