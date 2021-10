POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Pkw entwendet

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Pkw aus Scheune entwendet

Zwischen Samstag dem 09.10.2021 und Donnerstagabend 18 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Scheune in der Reußenbergstraße. Dort entwendete er einen in der Scheune geparkten BMW mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Gaildorf: Auffahrunfall

Ein 48-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr die Schloßstraße in Richtung Stadtmitte hinter einem 55-jährigen Mercedes-Fahrer. Dabei erkannte er zu spät, dass der Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 48-Jährige fuhr auf den 55-Jährigen auf. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro.

Satteldorf: Anhänger macht sich selbstständig

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Opel-Fahrer die K2508 in Richtung der B290. Hierbei löste sich aus bislang unbekannten Gründen der am Fahrzeug angekoppelte Anhänger. Dieser kollidierte mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Lkw-Fahrer. Der Lkw-Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit.

