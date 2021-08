Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb nach Lebensmitteldiebstahl festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (26.08.2021) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Waren aus einem Lebensmittelmarkt an der Rückertstraße gestohlen zu haben. Der 35-Jährige betrat gegen 17.50 Uhr das Geschäft und soll mehrere Lebensmittel und Getränke in seine Tasche gesteckt haben. Nachdem er den Laden verlassen hatte, sprach ihn der Marktleiter, der ihn offenbar bei seiner Tat beobachtet hatte, darauf an. Der Tatverdächtige kam der Aufforderung stehen zu bleiben zunächst nicht nach. Auf Höhe der Haltestelle Vogelsang konnten der Marktleiter sowie zwei weitere Mitarbeiter den Mann festhalten und unter anfänglichem Widerstand wieder zurück zum Markt bringen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den alkoholisierten Mann anschließend fest. Auf Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft wird der polizeibekannte deutsche Staatsangehörige im Laufe des Freitags (27.08.2021) einem Haftrichter vorgeführt.

