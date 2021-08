Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (26.08.2021) einen Motorroller an der Hedelfinger Straße gestohlen und damit mutmaßlich eine Spritztour gemacht. Der Besitzer stellte seinen roten Roller der Marke Vespa gegen 16.30 Uhr am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 14 ab. Als er gegen 19.30 Uhr wiederkam, bemerkte er, dass seine Vespa offenbar gestohlen worden war, woraufhin er die Polizei alarmierte. Nur kurze Zeit später entdeckten die Beamten den mittlerweile leicht beschädigten Roller an der Straße Im Kirchweinberg auf dem Boden liegend. Mehrere Passanten hatten die Vespa zuvor im Bereich des Wangener Marktplatzes und in der Kemptener Straße fahrenderweise gesehen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu wenden.

