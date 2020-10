Polizei Bochum

POL-BO: Pkw angezündet - Polizei sucht Zeugen

BochumBochum (ots)

Am gestrigen 27. Oktober, gegen 23 Uhr, hat kam es in Bochum zu einer Brandstiftung an einem Pkw.

Ein Unbekannter hatte einen geparkten Pkw im Bereich Dorstener Straße 169 angezündet und ist geflüchtet.

Der noch "kleine" Brandherd konnte von Passanten gelöscht werden. Durch die angeforderte Feuerwehr mussten keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Insbesondere ein Zeuge mit einem blauen Kapuzenpullover, welche sich zum Tatzeitpunkt vor einem Haus im Tatortbereich aufgehalten hat, wird gebeten, sich unter der genannten Nummer zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell