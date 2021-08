Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe öffnen Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Plieningen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch und Donnerstag (25./26.08.2021) im Mistelweg und in der Dorotheenstraße auf bislang unbekannte Weise geparkte Fahrzeuge geöffnet und Beute gemacht. Im Mistelweg gelangten die Täter zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und Donnerstag, 08.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise in den blauen VW Touran, der am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer sechs geparkt war. Sie stahlen aus dem Fahrzeuginneren unter anderem einen Laptop mitsamt Zubehör im Wert von mehreren Hundert Euro. In der Dorotheenstraße öffneten die Diebe am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr ebenfalls auf unbekannte Weise den Kofferraum eines auf Höhe der Hausnummer vier geparkten schwarzen Audi A3 und stahlen daraus eine Sporttasche mit Kleidung im Wert von über 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße oder beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

