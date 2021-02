Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Hilfeleistungen am Dienstag

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wetter (Ruhr) (ots)

Zwei weitere, wetterbedingte Einsätze musste die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am heutigen Dienstag bearbeiten.

Die Löscheinheit Alt-Wetter und der Tagesdienst wurden zunächst um 10:51 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz alarmiert. In der Kaiserstraße drohten in Höhe einer Bushaltestelle mehrere große Eiszapfen von der Dachrinne eines Mehrfamilienhauses auf den Gehweg zu fallen. Die Feuerwehr sicherte den gefährdeten Bereich und entfernte aus einem Fenster heraus mittels Einreißhaken die Eisgebilde. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde dann um 14:50 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Hünnebecker Straße alarmiert. Auf der mit Schnee und Eis bedeckten Fahrbahn kam der Rettungswagen nicht mehr vorwärts. Das Fahrzeug wurde daraufhin wieder rückwärts auf die Fahrbahn "Eilper Höhe" gerollt. Die mittlerweile versorgte Patientin wurde in einem Schleifkorb gelagert und dieser wie ein Schlitten auf der steilen Fahrbahn nach unten gelassen. Hier wurde die Person dann an den Rettungswagen übergeben. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach einer guten Stunde beenden.

In diesem Zusammenhang möchte die Feuerwehr gerne auf Folgendes hinweisen und informieren: Aktuell gehen vermehrt Anrufe besorgter Bürgerinnen und Bürger bezüglich eventueller Gefahren, z. B. ausgehend von Eiszapfen an Gebäuden ein. In diesem Falle ist für die Beseitigung von Gefahren im Allgemeinen (z. B. Eiszapfen, abbrechende Äste, etc.), welche von einem Grundstück ausgehen, grundsätzlich erst einmal der Grundstücks- bzw. Hauseigentümer zuständig.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell