Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Garagen in Erpen von Einbrechern heimgesucht

Dissen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag gerieten zwei Garagen am Wiebuschweg ins Visier von Unbekannten. Diese verschafften sich zwischen 20.30 und 08 Uhr Zutritt und entwendeten aus einem Objekt Werkzeuge und Bargeld. Ob der oder die Täter aus der zweiten Garage ebenfalls etwas mitnahmen, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die im Bereich Wiebuschweg/Brinkstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegengenommen.

