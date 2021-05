Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Diebstahlserie geklärt - ein Verdächtiger in U-Haft

Georgsmarienhütte (ots)

In der Zeit vom 14.05. bis 25.05.2021 kam es zu insgesamt acht ähnlich gelagerten schweren Diebstahlsdelikten in Georgsmarienhütte. Verkaufsstände für Obst und Gemüse, Hofläden, Verkaufsautomaten und Büroräume wurden von unbekannten Tätern heimgesucht. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Georgsmarienhütte führten jetzt zur Festnahme von zwei dringend tatverdächtigen Heranwachsenden. Bei den Verdächtigen handelt es sich einen 20-Jährigen aus Hagen a.T.W. und einen 19-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Beide Personen sind in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten, der 19-Jährige saß wegen Diebstahlsdelikten bereits in Jugendhaft und stand unter Bewährung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der 19-Jährige im Beisein eines Rechtsbeistandes am Mittwochabend dem Amtsgericht Bad Iburg vorgeführt. Der junge Mann räumte dem Gericht gegenüber ein, drei der Taten gemeinsam mit dem Mann aus Hagen begangen zu haben. Die Amtsrichterin ordnete Untersuchungshaft an. Der 20-jährige Hagener bleibt auf freiem Fuß, für ihn liegen keine ausreichenden Haftgründe vor.

Neben den drei eingeräumten Taten bleiben im genannten Zeitraum fünf Taten übrig, in denen ein dringender Tatverdacht gegen die beiden Männer besteht.

Für den Kriminalermittlungsdienst in Georgsmarienhütte schließen sich umfangreiche Ermittlungen zu allen Taten an. Die entstandenen Schäden werden zusammen auf mehr als 8.000 Euro geschätzt, davon entfallen etwa 5.000 Euro auf Diebesgut.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell