POL-OS: Melle - Fahrradeigentümer gesucht

In der Straße "Am Kirchplatz" wurde am Mittag des 16.04.2021 das abgebildete Fahrrad aufgefunden. Bislang konnte der Eigentümer nicht ermittelt werden. Wer Hinweise zur Herkunft des Rades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

