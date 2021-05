Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen Baum

Glandorf (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Ostbevern die Münsterstraße (B51) in Richtung Münster. Zwischen den Einmündungen Ewelt's Weg und Lagestraße kam der Mann mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Als Unfallursache nimmt die Polizei ein plötzlich auftretendes, medizinisches Problem an. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

