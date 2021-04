Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Automat aufgebrochen und Münzgeld gestohlen

Melle (ots)

In der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 06 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Tankstelle an der Gerdener Straße und brachen einen Staubsaugerautomaten auf. Anschließend nahmen der oder die Täter das darin befindliche Münzgeld mit und flüchteten unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

