POL-OLD: +++ Heiko von Deetzen wird neuer Leiter der Inspektion Wilhelmshaven/Friesland +++ Nachfolger von Jörn Kreikebaum +++

Polizeidirektion Oldenburg

Oldenburg (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bekommt einen neuen Chef. Noch im Laufe dieses Monats übernimmt Polizeioberrat Heiko von Deetzen die Leitung der Inspektion, die für die Sicherheit von ca. 180.000 Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich ist. Der 57-Jährige tritt die Nachfolge des Anfang Juni zur Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta gewechselten Polizeidirektor Jörn Kreikebaum an. Kreikebaum hatte seit 2015 an der Spitze der Wilhelmshavener Inspektion gestanden. Von Deetzen war zuletzt als Leiter des Dezernats 14 in der Polizeidirektion Oldenburg tätig und damit unter anderem für die Ausstattung der Beamtinnen und Beamten im Streifendienst, der Einsatzfahrzeuge sowie den IT-Bereich der gesamten Behörde verantwortlich.

"Mit Heiko von Deetzen übernimmt ein kompetenter und erfahrener Vorgesetzter die Leitung der Inspektion. Ich kenne und schätze ihn als einen absolut zuverlässigen Menschen und Kollegen und bin mir sicher, dass er die neue dienstliche Herausforderung hervorragend meistern und die gute Polizeiarbeit in Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland fortsetzen wird", sagte Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, der am gestrigen Dienstag die entsprechende Einweisungsurkunde überreichte. Die offizielle Amtseinführung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Heiko von Deetzen ist seit 1984 Polizeibeamter und war nach seiner Ausbildung zunächst mehrere Jahre in der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Nach seinem Aufstieg in den höheren Dienst im Sommer 2004 übernahm er erste Führungspositionen und leitete zunächst für einige Monate das Polizeikommissariat Emden sowie anschließend für fünf Jahre das Polizeikommissariat Jever. Bevor der in Wiefelstede lebende Familienvater im März 2018 den Posten des Dezernatsleiters 14 der Polizeidirektion Oldenburg übernahm, hatte er knapp sechseinhalb Jahre die Kooperative Großleitstelle Oldenburg (KGO) geleitet. Zuvor war von Deetzen als Mitglied einer Projektgruppe maßgeblich am Aufbau der von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst genutzten Großleitstelle beteiligt, die im Jahr 2012 am Friedhofsweg in Oldenburg ihren Betrieb aufnahm.

"Ich freue mich sehr über das mir ausgesprochene Vertrauen und die neue Aufgabe, die vielseitig und anspruchsvoll zugleich ist. Durch meine Zeit als Leiter des Kommissariats in Jever ist mir die Region bestens vertraut, was mir die Eingewöhnung erleichtern wird. Mir ist wichtig, dass wir als bürgernahe Polizei auftreten, an die sich die Menschen jederzeit vertrauensvoll wenden können", sagte Heiko von Deetzen.

