Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Schwerer Unfall in der Kornstraße

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen ist es im Stadtteil Sonnenhügel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.25 Uhr überquerte eine 43-jährige Frau die Kornstraße, um zu einer dort befindlichen Bushaltestelle zu gelangen. Dabei übersah sie einen Bus, der auf der Kornstraße in Richtung Süntelstraße fuhr. Der Bus erfasste die Frau, die daraufhin auf die Straße fiel. Dabei wurde die 43-jährige Osnabrückerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Unfallort.

