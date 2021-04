Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pedelec-Fahrer touchiert parkendes Auto und flüchtet

Osnabrück (ots)

Ein Unbekannter befuhr am Dienstagabend mit einem Pedelec den Hauswörmannsweg in Richtung Bergerskamp. Als sich der Mann gegen 19.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 37 befand (zwischen der Schürenstraße und dem Ravensbrink), stieß er mit seinem Fahrradlenker gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Up. Er beschädigte den weißen Kleinstwagen und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Der Radfahrer wurde als ca. 30 bis 40 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte einen hellen Teint, eine Halbglatze und trug dunkle Kleidung. Unterwegs war der Mann mit einem dunkelblauen/schwarzen Pedelec. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

