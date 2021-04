Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter Handydieb in der Spichernstraße - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag stellte ein 39-Jähriger seinen VW Golf gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Spielcasinos an der Spichernstraße ab. Als der Osnabrücker um 13.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stelle er das Fehlen seines Mobiltelefons fest, dass er beim Verlassen des Fahrzeuges in einem Rucksack auf dem Beifahrersitz zurückgelassen hatte. Möglicherweise war der blaue Golf der Modellreihe "4" während der Abwesenheit des Fahrers nicht verschlossen. Die Polizei ermittelt wegen des dringenden Verdachts des schweren Diebstahls. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Osnabrück zu melden, Tel: 0541-327 3203 oder -2115.

