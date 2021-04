Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Firmentransporter

Wallenhorst (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen haben sich Unbekannte in der Ringstraße an zwei Montagetransportern zu schaffen gemacht. Die beiden Fahrzeuge wurden am Samstag gegen 16 Uhr verschlossen auf dem Firmengelände eines Küchenmöbelgeschäfts, welches sich unweit der Hansastraße befindet, abgestellt. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände der Firma und brachen die Ladentüren der beiden Klein-Lkw auf. Sie durchsuchten die Fahrzeuge nach Diebesgut und nahmen mehrere Elektrowerkzeuge der Marke "Festool" an sich. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu dem Verbleib der Werkzeuge geben können. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 05407/857000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell