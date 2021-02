Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Erneut Autos aufgebrochen.

Lippe (ots)

Am Wochenende brachen Unbekannte erneut Autos auf und stahlen Navigationssysteme und ein Lenkrad(wir berichteten am 19.02.2021). Zwischen Donnerstag und Samstag gingen die Täter einen BMW an, der auf dem Parkplatz Beetplatz/Waldstraße stand, und bauten Navi und Lenkrad aus. Von Samstag auf Sonntag brachen Täter einen BMW in der Beethovenstraße auf und stahlen ebenfalls das festverbaute Navigationssystem. In der Haydnstraße wurde ein weiterer Wagen aufgebrochen, dort verschwanden die Täter jedoch ohne Beute. Eventuell wurden sie bei der Tat gestört. Zeugen, die Hinweise zu den PKW-Aufbrüchen geben können, melden sich bitte telefonisch unter der 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

