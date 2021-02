Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Gerutscht - Polizei sucht Zeugen

Möhnesee (ots)

Die Polizei schätzt den Sachschaden an einem schwarzen Mazda auf 1.200 Euro. Der Fahrer des Wagens befuhr am Sonntag (14. Februar), gegen 17.30 Uhr, die Straße "Zum Weiher". Aufgrund der glatten Straßenverhältnisse kamen die Fahrzeuge in Richtung Möhnesee den Anstieg der Straße nicht mehr herauf, sodass ein schwarzer Wagen, der vor dem Mazda fuhr, die Straße rückwärts herunterrutschte und mit der Front des Mazdas kollidierte. Der oder die Fahrer/-in setzte daraufhin die Fahrt fort, ohne sich um das unfallbeschädigte Auto zu kümmern. Zeugen oder auch der Unfallverursacher werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

